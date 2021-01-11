Стало известно о пострадавшем при взрыве в Новосибирске

Мужчина пострадал при взрыве в производственном здании в Кировском районе Новосибирска в понедельник. По предварительной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, больше никого на месте происшествия не было.

В понедельник в 12.10 по местному времени (8.10 мск) на улице Северный проезд в Кировском районе в результате взрыва разрушилась обшивка здания на восьмом и седьмом этажах.

«Здание предназначалось для хранения и производства комбикорма. По словам администрации объекта, в здании никого не должно быть, однако в ходе разбора завалов спасателями был обнаружен мужчина», – сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Мужчину передали сотрудникам скорой. На месте ЧП создан оперативный штаб, продолжается разбор завалов.



