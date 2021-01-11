Тридцатиградусные морозы вернутся в Новосибирск

Холодная погода вернется в Новосибирскую область, на этой неделе температура вновь опустится до 30-35 градусов ниже нуля, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Холодная погода держалась в Новосибирской области с Нового года. В выходные начались снегопады, к понедельнику потеплело, но уже во вторник снова станет морозно, рассказала синоптик.

«Погода такая, что снежный циклон, который проходит сегодня, будет идти на восток, в тыловой его части будет происходить захолаживание воздушных масс, будет проясняться. Вся погода в ближайшие трое суток будет происходить на пониженном температурном фоне», – сказала собеседница.

По ее словам, в ночь на вторник еще возможны снегопады. Ночью будет до 28-30 градусов мороза, днем – до 22 градусов ниже нуля. В среду днем уже будет 24-26 градусов со знаком «минус», в четверг – 23-25 градусов.

Ночами по области возможны похолодания до 35 градусов. «Ближе к концу декады есть вероятность снова выноса тепла», – добавила синоптик.