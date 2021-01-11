Метели пришли на Алтай

Жителей Алтайского края предупредили о метелях, которые пришли в регион, в понедельник дороги столицы региона от снега расчищает почти 100 единиц техники.

По информации синоптиков, в Алтайском крае днем 11 января 2021 года ожидается снег, метели, по северу местами сильный снег, усиление ветра местами 18-23 метров в секунду. На дорогах – сильная гололедица, снежные заносы.

По данным администрации Барнаула, 11 января, на уборке дорог от снега задействованы до 98 единиц техники, из них 25 единиц – привлеченная техника сторонних организаций.

При этом в ночь на понедельник с дорог краевой столицы вывезли более 6,6 тысячи кубометров снега. На обработку реагентами проезжей части израсходовали 270 тонн песчано-соляной смеси. Всего за новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января дорожная служба вывезла из города более 61 тысячи кубометров снега.