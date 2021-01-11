Фотограф снял с высоты строящийся четвертый мост в Новосибирске

Известный фотограф Слава Степанов снял с высоты строящийся четвертый или Центральный мост в Новосибирске, он готов уже 20%.

Фотограф Слава Степанов снял мост в декабре, и опубликовал кадры в январе в своем аккаунте в Instagram. На снимках показаны разные аспекты строительства моста, готового на 20%.

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.

Строительные работы должны завершиться к началу молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в январе 2023 года.