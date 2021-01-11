Суд в Томске решит вопрос об аресте Кляйна

Кировский районный суд Томска в понедельник рассмотрит вопрос о содержании под стражей мэра города Ивана Кляйна, сообщили его адвокаты.

Рассмотрение состоится в 15.00 по местному времени, написали защитники в своем Telegram-канале. О заседании они узнали лишь утром в понедельник.

«По нормам уголовного процесса у защиты должна быть реальная возможность заблаговременно ознакомится с материалами ходатайства следствия об основаниях для продления срока стражи. Но томский СК решил, что и нескольких часов достаточно», – сказано в сообщении адвокатов.

Защита добавила, что именно в этот день должна была состояться встреча адвокатов с Кляйном, теперь она пройдет в зале суда. Срок содержания мэра под стражей истекает в среду, 13 января.

«До настоящего времени Ивану Кляйна не предъявлено ни постановление о возбуждении второго дела, о котором так громко информировал следственный комитет, ни обвинение по каким либо иным действиям, помимо пресловутой санитарно защитной зоны. Однако в нарушение презумпции невиновности широко обсуждалась виновность Ивана Кляйна, заключённого в СИЗО без предоставления ему права на ответ и защиту от голословных обвинений», – говорится в сообщении.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво», которым руководил.