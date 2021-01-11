Бузова и Dava устроили «очередную» свадьбу

Ольга Бузова и блогер Дава сыграли свадьбу на Мальдивах.
Фото с церемонии появилось в социальных сетях. В России регистрация брака не будет
иметь юридической силы.
Видео и фото с церемонии бракосочетания Бузовой и Манукяна
появились 9 января. На кадрах возлюбленные приносят друг другу клятвы верности
и любви под звуки марша Мендельсона, обмениваются кольцами.
Провести официальную церемонию бракосочетания можно в
иностранных государствах, заключивших с Россией межправительственную договоренность
и входящих в Гаагскую конвенцию. Но Мальдивы в нее не входят. Поэтому брак Бузовой
и Давы не будет действителен в России.
Свадьба известной парочки не вызвала восторга у поклонников,
поскольку они уже перестали верить своим кумирам. И Дава, и Бузова ранее уже в
шутку сообщали поклонникам о своих зарегистрированных отношениях или давали
намек на это. При этом еще полгода назад они провоцировали слухи о разрыве.