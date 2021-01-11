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Бузова и Dava устроили «очередную» свадьбу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dava_m, instagram.com/dava_m

Ольга Бузова и блогер Дава сыграли свадьбу на Мальдивах. Фото с церемонии появилось в социальных сетях. В России регистрация брака не будет иметь юридической силы.

Видео и фото с церемонии бракосочетания Бузовой и Манукяна появились 9 января. На кадрах возлюбленные приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, обмениваются кольцами.

Провести официальную церемонию бракосочетания можно в иностранных государствах, заключивших с Россией межправительственную договоренность и входящих в Гаагскую конвенцию. Но Мальдивы в нее не входят. Поэтому брак Бузовой и Давы не будет действителен в России.

Свадьба известной парочки не вызвала восторга у поклонников, поскольку они уже перестали верить своим кумирам. И Дава, и Бузова ранее уже в шутку сообщали поклонникам о своих зарегистрированных отношениях или давали намек на это. При этом еще полгода назад они провоцировали слухи о разрыве.


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