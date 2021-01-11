Глава Минпромторга назвал год первого полета нового «Кукурузника»

Первый полет самолета ЛМС-901 «Байкал», призванный заменить Ан-2 «Кукурузник», должен совершить первый полет в 2021 году, поделился планами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Первый полет мы рассчитываем совершить до конца 2021 года. Сертификацию завершить в конце 2022 года — начале 2023 года, начать коммерческие поставки с 2023 года», — цитирует Мантурова «Российская газета».

По его словам, Минпромторг рассчитывает, что до 2030 года рынок может «переварить 170-200 машин», а затем добавятся еще и внешние рынки.

На замену «Кукурузнику» изначально разрабатывали проект специалисты СибНИА. Они создали цельнокомпозитный образец ТВС-2ДТС. Но Минпромторг отказался от запуска в серийное производство этого самолета, и передал разработку компании «БайкалИнжиниринг».

Стоимость серийного производства самолета составит 120 миллионов рублей, сообщалось в презентации главы компании. Выпускать его будут на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии.