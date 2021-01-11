Северного сорокопута впервые сфотографировали в «Шушенском бору»

Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» впервые сфотографировали северного сорокопута— достаточно крупную птицу размером с дрозда, сообщает пресс-служба парка.

Сотрудники нацпарка впервые увидели северного сорокопута в Перовском лесничестве. Птица ведет хищнический образ жизни, питается крупными насекомыми, мелкими птицами, рептилиями и млекопитающими.

Сорокопуты получили недобрую славу «мясников». Добыча предварительно накалывается ими на какой-либо острый предмет — шипы растений, колючую проволоку и ому подобное. После этого перед употреблением в пищу она разрывается на части с помощью клюва.

Ранее в равнинной части парка северный сорокопут не отмечался, в отличие от сородича — серого сорокопута. В Горном лесничестве его более мелкая разновидность регулярно отмечается во время сезонных кочевок.