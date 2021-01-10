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Microsoft переработает дизайн Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft завершила развертывание последнего обновления для своей операционной системы Windows 10 October 2020 Update (20H2). В 2021 году «десятка» получит крупный патч, который будет включать в себя серьезные изменения дизайна.

Согласно данным инсайдеров, Microsoft выпустит два пакета обновления 21H1 и 21H2. Второй пакет принесет пользователям Windows 10 существенные изменения в дизайне и интерфейсе. Его запуск запланирован на вторую половину 2021 года.

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При этом первое обновление будет преимущественно состоять из внутренних улучшений, направленных на повышение стабильности системы и устранение известных проблем, предполагают эксперты.

Второй патч должен улучшить пользовательский интерфейс многих элементов, включая меню «Пуск», а также проводник и панель задач. Также ожидается появление переработанного дизайна разных элементов интерфейса.

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EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...

Uynachalnica

Ну а куда еще посредственностям деваться, только в депутаты! Там за результат ни у кого не спрашивают!

Captain Nemo

А что плохого Ын сделал плохого? Твою собачку сьел что ли?