Microsoft переработает дизайн Windows 10

Компания Microsoft завершила развертывание последнего обновления для своей операционной системы Windows 10 October 2020 Update (20H2). В 2021 году «десятка» получит крупный патч, который будет включать в себя серьезные изменения дизайна.

Согласно данным инсайдеров, Microsoft выпустит два пакета обновления 21H1 и 21H2. Второй пакет принесет пользователям Windows 10 существенные изменения в дизайне и интерфейсе. Его запуск запланирован на вторую половину 2021 года.

При этом первое обновление будет преимущественно состоять из внутренних улучшений, направленных на повышение стабильности системы и устранение известных проблем, предполагают эксперты.

Второй патч должен улучшить пользовательский интерфейс многих элементов, включая меню «Пуск», а также проводник и панель задач. Также ожидается появление переработанного дизайна разных элементов интерфейса.