Трамп взбесился из-за блокировки Twitter

Действующий президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за «вечной» блокировки учетной записи в Twitter. Представители соцсети пообещали, что пресекут все попытки Трампа обойти блокировку своей страницы.

Глава Белого дома «пришел в бешенство» и «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий», пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Поводом для блокировки стали два сообщения Трампа, опубликованные 8 января. Глава государства прокомментировал исход президентских выборов в США, по итогам которых он покинет свой пост.

В первом сообщении Трамп написал: «Голоса 75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, <…> будут звучать громко и долго в будущем. Они не потерпят неуважения и несправедливости». Второй твит гласил: «Для всех, кто спрашивал, я не пойду на инаугурацию 20 января».

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка.