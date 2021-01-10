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Трамп взбесился из-за блокировки Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Действующий президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за «вечной» блокировки учетной записи в Twitter. Представители соцсети пообещали, что пресекут все попытки Трампа обойти блокировку своей страницы.

Глава Белого дома «пришел в бешенство» и «метался в попытках выяснить, какие у него теперь варианты действий», пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Поводом для блокировки стали два сообщения Трампа, опубликованные 8 января. Глава государства прокомментировал исход президентских выборов в США, по итогам которых он покинет свой пост.

В первом сообщении Трамп написал: «Голоса 75 миллионов великих американских патриотов, которые голосовали за меня, <…> будут звучать громко и долго в будущем. Они не потерпят неуважения и несправедливости». Второй твит гласил: «Для всех, кто спрашивал, я не пойду на инаугурацию 20 января».

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших выборов главы государства, победу на которых одержал Байден. В ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка.

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Топ комментариев

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...

1voland1

Давай Вова надо сильнее доить Россиян,мы верим в тебя вова.

Captain Nemo

А что плохого Ын сделал плохого? Твою собачку сьел что ли?