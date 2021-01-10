Названа возможная причина крушения Boeing 737

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air мог рухнуть в море из-за плохих погодных условий, предположил генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.

Эксперт отметил, что в момент катастрофы шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы, передает «Российская газета». По данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров.

Вертикальная скорость при снижении составила 133 метра в секунду, фактически это было падение авиалайнера в море с высоты в 3 километра. Кроме этого, в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы.

По мнению Мельниченко, если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет. Глубины моря в районе от 15 до 25 метров, поэтому спасатели смогут добраться до обломков.

Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море почти сразу после вылета из Джакарты. На борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.