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Песков опроверг вакцинацию Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не прививался от COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — сказал официальный представитель Кремля в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Telegram-канал «Кстати» сообщил, что Путин якобы получил российскую вакцину от коронавирусной инфекции еще 5 января. При этом официальный Кремль ничего не сообщал о вакцинации главы государства.

Во время пресс-конференции 17 декабря Путин объяснил, что пока еще не делал прививку от коронавируса. Он напомнил, что ему 68 лет, тогда как вакцина пока рекомендована только более молодым людям.

Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для лиц старше 60 лет 26 декабря. После этого Песков заявил, что президент сам сообщит россиянам про личную вакцинацию от коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
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