Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете

Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. До этого российская команда по биатлону 43 гонки подряд не могла завоевать награды, установив антирекорд.

До этого последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.