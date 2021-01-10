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Сборная России по биатлону завоевала золото в смешанной эстафете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сборная России по биатлону прервала антирекордную серию без медалей на Кубке мира, завоевав золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

За Россию выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. До этого российская команда по биатлону 43 гонки подряд не могла завоевать награды, установив антирекорд.

До этого последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...

1voland1

Давай Вова надо сильнее доить Россиян,мы верим в тебя вова.

Captain Nemo

А что плохого Ын сделал плохого? Твою собачку сьел что ли?