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Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: 1048 / CC BY 3.0

Президент Белоруссии отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года, рассказал его младший сын Николай в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Сын назвал Лукашенко «очень плохим пациентом, отвратительным просто». По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, <…> от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — уточнил Николай.

В июле Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь «психозом», а также призывал лечиться от нее водкой.

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Топ комментариев

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...

1voland1

Давай Вова надо сильнее доить Россиян,мы верим в тебя вова.

Captain Nemo

А что плохого Ын сделал плохого? Твою собачку сьел что ли?