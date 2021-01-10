Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

Президент Белоруссии отказывался выполнять предписания врачей, когда заболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года, рассказал его младший сын Николай в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Сын назвал Лукашенко «очень плохим пациентом, отвратительным просто». По словам Николая Лукашенко, глава государства отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

«Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, <…> от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии», — уточнил Николай.

В июле Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией, она протекала у него бессимптомно. Болезнь президент перенес на ногах. В начале пандемии COVID-19 белорусский лидер называл болезнь «психозом», а также призывал лечиться от нее водкой.