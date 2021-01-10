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2021 год станет самым коротким за последние 50 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Новый рекорд кратчайшего астрономического дня будет установлен в 2021 году, Земля совершит полный годовой оборот вокруг Солнца на 19 миллисекунд быстрее обычного.

Раньше планете требовалось чуть более 24 часов для полного оборота вокруг своей оси, однако затем астрономический день пошел на убыль из-за ускорения вращения Земли. Причиной такого явления стало глобальное потепление.

Ученые считают, что по мере таяния ледников перераспределение массы заставляет планету быстрее вращаться вокруг своей оси. Так, в 2020 году Земля 5 июля совершила оборот на 1,0516 миллисекунды быстрее, чем средняя продолжительность суток.

Разница между астрономическим и атомным временем имеет серьезные последствия, предупреждают эксперты. Так, чтобы сохранить слаженную работу спутников и систем навигации специалистам предстоит в ближайшие годы добавлять к суткам дополнительные секунды.

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