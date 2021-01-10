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Кремль анонсировал новые переговоры по Карабаху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна по Карабаху состоятся в Москве 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры трех государственных лидеров пройдут по инициативе российского президента. Кроме трехстороннего формата, Путин планирует отдельно побеседовать с Алиевым и Пашиняном, отмечается в сообщении.

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Стороны планируют обсудить выполнение мер, принятых в результате подписанного 9 ноября между Баку и Ереваном перемирия, а также «дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем».

В числе таких проблем — двухстороннее разблокирование торговли и транспортного сообщения, гуманитарная помощь жителям, пострадавшим от военных действий.

Тема: Карабахский конфликт
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Топ комментариев

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

EvgenAEY

во первых потери отсамоизоляции в разы крупнее, а кто-то на эти праздники и не отдыхал вообще. А вот...

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

Uynachalnica

Ну а куда еще посредственностям деваться, только в депутаты! Там за результат ни у кого не спрашивают!