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Лукашенко назвал Путина единственным другом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Помимо президента России Владимира Путина у белорусского лидера Александр Лукашенко нет других друзей, об этом он рассказал в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1».

«Я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — сказал Лукашенко, ответив отрицательно на вопрос, есть ли у него еще друзья.

Президент Белоруссии отметил, что считает вопрос о количестве друзей «тяжелым». «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», — отметил он.

Также Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», однако только время покажет, стали ли они для белорусского лидера настоящими врагами.

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