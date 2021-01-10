Американский журналист привился российской вакциной

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, он принял такое решение после изучения хода испытаний препарата.

Журналист отметил, что основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за оперативной регистрации, однако результаты испытаний можно назвать «неподдельным достижением российских ученых».

Американец также уточнил, что после прививки российским препаратом ему удалось избежать многих побочных эффектов, о которых предупреждали медики, например сильной головной боли и повышения температуры.

Крамер подчеркнул, что «Спутник V» уже поставляют в самые разные страны — от Белоруссии до Аргентины. По его мнению, если бы вакцина вызывала серьезные последствия, об этом уже стало бы известно.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Препарат «Спутник V» относится к векторным вакцинам, его эффективность в рамках финальных испытаний составила более 91%.