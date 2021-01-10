Отец и дочь погибли на пожаре в Омской области

Мужчина в Омской области погиб в горящем доме вместе с трехлетней дочкой. Его жена и сын находятся в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, пожар произошел в воскресенье в частном доме в 7.10 по местному времени (3.10 мск). Приехавшие пожарные справились с огнем. Удалось спасти 24-летнюю хозяйку дома и ее пятилетнего сына. Их с ожогами отправили в больницу.

А 30-летний мужчина и его трехлетняя дочка не сумели выбраться из здания и погибли. Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится осмотр здания. Областной СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным регионального ГУ МЧС с начала года в области произошло 130 пожаров, это почти втрое больше, чем в прошлом году на новогодних праздниках. В огне пострадали и погибли люди.