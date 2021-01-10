Омский студент Леха повредил руку после интернет-сеанса на дереве

Омский студент Алексей Дудоладов известный в Instagram, как «Леха из деревни», повредил руку во время очередного интернет-сеанса на дереве.

Дудоладов из деревни Станкевичи Омской области стал известным после обращения к губернатору Александру Буркову. Он сообщил, что вынужден учиться на березе, так как скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Губернатор пообещал поставить вышку, но не раньше 2021 года, и студент до сих пор проводит занятия на дереве.

В воскресенье блогер написал пост о том, что в субботу во время очередного интернет-сеанса сорвался с ветки и повредил руку. Затем он удалил пост. Сейчас он чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости со ссылкой на слова блогера.

Дудоладов после встречи с губернатором и известности в сети блогер стал вести активную политическую жизнь, его пригласили в общественный совет по связи. Теперь он решил вступить в КПРФ.