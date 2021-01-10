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Изменились правила сдачи экзамена на права

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года. В частности, будет отменен экзамен по проверке первоначальных навыков управления — так называемая «площадка».

Сейчас экзамен состоит из трех этапов — теории, «площадки» и городского маршрута. После 1 апреля кандидатам предстоит сдавать теоретический экзамен и демонстрировать навыки вождения машины в городе.

При этом элементы площадки войдут в городской маршрут, водителям предстоит продемонстрировать умение парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку в реальных условиях.

Площадка сохранится для мотоциклов и мопедов, потому что для них экзамена в городе не предусмотрено. А также для грузовиков и автобусов, потому что для проверки некоторых навыков в городе не найти нужного свободного пространства.

На практическом экзамене теперь будут проверять умение кандидата в водители двигаться с максимальной разрешенной скоростью. Кроме этого, меняются правила оценки практического экзамена.

В грубые нарушения, из-за которых проверка тут же прекращается, добавлены непристегнутый ремень безопасности и пользование телефоном. Зато невыполнение задания экзаменатора перестанет считаться грубой ошибкой.

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Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

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Ну а куда еще посредственностям деваться, только в депутаты! Там за результат ни у кого не спрашивают!