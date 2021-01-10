Автомобилисты в Новосибирске отодвинули перекрывшую дорогу фуру

Большегрузный автомобиль в Новосибирске врезался в дерево и полностью перекрыл трассу в районе улицы Большевистской, собрав многокилометровую пробку. Автомобилисты, уставшие ждать, когда освободиться движение, собрались и сами отодвинули фуру с дороги.

ДТП произошло в воскресенье на улице Болшевистская возле остановки «Карьер Борок». Очевидцы сообщили, что фуру занесло, и она съехала с трассы, врезалась в дерево и заблокировала полуприцепом движение на дороге, перекрыв все полосы.

Спустя некоторое время автомобилисты, уставшие стоять в пробке, собрались и стали отталкивать фуру в сторону обочины. Им это удалось и движение было восстановлено. Получить официальный оперативный комментарий о причинах ДТП в пресс-службе ГИБДД не удалось.