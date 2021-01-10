Спасатели обнаружили в море обломки разбившегося Boeing 737

Индонезийские спасатели обнаружили обломки индонезийского самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в акватории Яванского моря, сообщает пресс-служба ВМС Индонезии.

Водолазам удалось найти обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси. Части лайнера обнаружили между островами Лаки и Ланканг, которые входят в архипелаг Серибу.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак, на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Наземные службы не получали никаких аварийных сигналов самолета. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер стандартно набирал высоту, однако затем резко снизился.