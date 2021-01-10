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Вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон, нововведения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

С 10 января вводится обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона. Теперь будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности.

Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей. Поправки нацелены на борьбу с желающими уйти от налогов людьми.

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