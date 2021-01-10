Министр в Забайкалье сравнила сельскую больницу с гипермаркетом

Минздрав Забайкалья переквалифицировал круглосуточную больницу в селе Харагун в дневной стационар. Глава ведомства объяснила это тем, что медучреждение нерентабельно и сравнила его с гипермаркетом.

Летом краевой Минздрав решил оптимизировать сельскую больницу на восемь коек и превратить ее в дневной стационар на 15 коек. Решение вызвало возмущение жителей. Люди уверяли, что добраться до ближайшей круглосуточной больницы в Хилке будет проблематично. Расстояние между населенными пунктами — более 64 километров.

В январе министр здравоохранения региона встретилась в сельчанами, которые попросили отказаться от подобной оптимизации. В ходе встречи глава ведомства заявила, что содержать круглосуточный стационар в селе нерентабельно и сравнила его с гипермаркетом. Видео встречи выложила «Чита.ру» на своем канале в YouTube.

«Почему в Харагуне нет гипермаркета "Абсолют"? Потому что гипермаркет "Абсолют" не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — настаивала Шангина.

Она объяснила, что у госучреждения образовалась кредиторская задолженность, и чтобы «что-то купить в больницу, надо на чем-то сэкономить». Министр объяснила, что ведомство предлагает экономить на питании и ночевке пациентов. На возмущение жителей Шангина заявила: «Вы сюда переночевать и поесть приходите, я так понимаю».

Правительство края в своем телеграм-канале заверило читателей, что открытие дневного стационара в Харагуне не снизит качество медицинского обслуживания в населенном пункте и прилегающих поселках. Власти подчеркнули, что закрываться участковая больница не будет, она лишь поменяет статус.