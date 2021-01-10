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Женщина в Новосибирске подралась с кондуктором из‑за дочки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Жительница Новосибирска устроила драку с кондуктором из-за отказа ее дочери в бесплатном проезде. Конфликт сняли на видео другие пассажиры и прославили агрессивных дам в социальных сетях.

Мэрия Новосибирска сделала проезд на муниципальном общественном транспорте для школьников бесплатным на период новогодних каникул. Однако в частном транспорте дети по-прежнему должны платить. Путаница в видах транспорта и привела к конфликту кондуктора с матерью юной пассажирки.

Очевидцы выложили видео с дракой в автобусе №8 в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах женщина зашла в автобус и начала кричать на кондуктора, щедро используя нецензурную брань. Кондуктор не осталась в долгу и ответила подобным. Затем пассажирка плюнула в оппонентку, спровоцировав драку. 

Конфликт закончился тем, что пассажирка при активной «помощи» кондуктора вышла из автобуса. В полицию о побоях никто не заявлял, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МВД. 

Бесплатный проезд для школьников на муниципальных маршрутах действует до воскресенья, 10 января включительно. Учащиеся могут без оплаты ездить на метро, во всех трамваях и троллейбусах и на 13-ти автобусных маршрутах, которые обслуживаются предприятием «ПАТП-4». Это автобусы №: 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88.

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antibacila

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в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

kygear

Лес исправно и без перерыва на обед вывозится :как и нефть газ и драг металлы.

vituss

"в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре", - производства чего? пива? так...