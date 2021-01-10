Фильм о байкальской нерпе в озвучке Хабенского выйдет в январе

Документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» выйдет в российский прокат 28 января. Картину озвучили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, в фильме также прозвучала композиция Басты, сообщила пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

«Главная героиня фильма — байкальская нерпа Юма. Она очень любопытна и не хочет сидеть в ледяном доме. Именно любопытство толкает Юму покинуть уютный дом и отправиться навстречу приключениям на далекие и загадочные Ушканьи острова, что приводит к опасным событиям», — говорится в описании фильма.

Зритель сможет увидеть, как маленькая Юма взрослеет и встречает новых друзей. Уникальные съемки на воде и под водой позволяют проследить жизнь Юмы практически от рождения и до момента, когда она отправляется на Ушканьи острова.

Съемки фильма велись пять лет. В результате 14 больших экспедиций, охвативших четыре времени года, было получено более 180 часов киноматериала.

Ленту озвучили Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. Колорит фильму придают картины Зорикто Доржиева и скульпутры Даши Намдакова. Музыкальной темой главной героини стало симфоническое исполнение произведений Чайковского. В фильме также звучит оригинальная композиция Басты.