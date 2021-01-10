«Норникель» поможет близким погибших под лавиной

Горно-металлургическая компания «Норникель» возьмет на себя расходы по организации похорон погибшей под лавиной семьи сотрудников компании. Близким погибших окажут финансовую помощь, сообщил представитель пресс-службы компании.

«В результате схода лавины на горе Отдельная в Норильске погибли три человека, семья сотрудников компании "Норникель" и их сын. Старший ребенок погибшей пары находится в больнице. Компания возместит все расходы по захоронению погибших. Мы будем следить за судьбой ребенка и выделим всю необходимую финансовую и организационную помощь», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в субботу в 00.30 по местному времени (пятница, 20.30 мск). Под лавиной оказалась семья из четырех человек. Мать, отца и полуторогодовалого сына нашли мертвыми. Выжил только 14-летний подросток. Он находится в больнице.

В воскресенье в Норильске объявлен траур по погибшим. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и отдыха рекомендовали воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных программ.