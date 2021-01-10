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Илон Маск продаст имущество ради колонизации Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что намерен распродать все имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний», — сказал предприниматель в интервью изданию Business Insider, рассказывая про собственную космическую программу.

По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. По его словам, отправка человека на эту планету станет реальной в течение шести лет.

«Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», — подчеркнул самый богатый человек на Земле.

Ранее Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. Состояние бизнесмена за последний год выросло на 150 миллиардов долларов и теперь оценивается почти в 200 миллиардов.

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