Lada Granta лишилась базовой версии и подорожала

АвтоВАЗ сократил количество модификаций хэтчбека Lada Granta, пятидверка лишилась базовой версии Standard и подорожала сразу на 30 тысяч рублей. Теперь цены на Granta в кузове хэтчбек начинаются с 535 500 рублей.

Все хэтчбеки Lada Granta после изменений по умолчанию оснащаются электроусилителем рулевого управления, бортовым компьютером, регулируемой по высоте рулевой колонкой, а также электростеклоподъемниками передних дверей и задними подголовниками.

Линейка Lada Granta в кузове хэтчбек уже сокращалась осенью прошлого года. Тогда из гаммы убрали версии с роботизированной трансмиссией AMT и топ-комплектацию Luxe Prestige в сочетании с «механикой».

Представители завода отмечают, что хэтчбек Lada Granta не пользуется популярностью — на его долю приходится около 2% продаж семейства. Больше половины покупателей Lada Granta предпочитают седаны, треть клиентов приобретают лифтбеки, а остальные выбирают универсалы.