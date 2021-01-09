Объяснено назначение ручки в авто со стороны водителя

Ручка на потолке автомобиля со стороны водителя нужна для удобства посадки и помощи людям с ограниченными возможностями.

Понятно, зачем потолочные ручки, они же силовые поручни, нужны пассажирам — они помогают при посадке и высадке, за них можно ухватиться на резких виражах или неровной дороге. Но такая опора поможет и водителям с избыточным весом и пожилым автолюбителям, пишет «Российская газета».

В некоторых авто поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.

Из-за высокого клиренса и наличия подножек поручни устанавливают на внедорожниках, фургонах и грузовиках для того, чтобы водители могли буквально подтягиваться во время посадки.