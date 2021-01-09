Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей

Российская экономика потеряла за новогодние каникулы триллионы рублей, но пока отказаться от них нельзя, такое мнение высказал экономист Игорь Николаев.

«Страна не работала больше десяти дней. В результате убытки российской экономики составили от 1 до 2 триллиона рублей — смотря как считать: или только будние дни, признанные праздничными, или вместе с выходными, субботами и воскресеньями. Безусловно, то, что страна может позволить себе не работать 11 дней — это ненормально», — цитирует Николаева Ura.ru.

Но, по его мнению, сейчас отменять эти длинные выходные нельзя, «поскольку на фоне экономического кризиса, падения доходов россиян, люди воспримут это так, что им не только ничего не дают, но еще и отнимают».

Эксперт считает, что доказательством провала в экономике из-за новогодних праздников служат результаты работы промышленного сектора: в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре. Несмотря на то, что ряд отраслей продолжают работать в праздники, их результат работы не перекрывает потери.

Когда закончатся новогодние каникулы?