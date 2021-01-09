НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей

Источник:
Sibnet.ru
169 5
Фото: © Sibnet.ru

Российская экономика потеряла за новогодние каникулы триллионы рублей, но пока отказаться от них нельзя, такое мнение высказал экономист Игорь Николаев.

«Страна не работала больше десяти дней. В результате убытки российской экономики составили от 1 до 2 триллиона рублей — смотря как считать: или только будние дни, признанные праздничными, или вместе с выходными, субботами и воскресеньями. Безусловно, то, что страна может позволить себе не работать 11 дней — это ненормально», — цитирует Николаева Ura.ru.

Но, по его мнению, сейчас отменять эти длинные выходные нельзя, «поскольку на фоне экономического кризиса, падения доходов россиян, люди воспримут это так, что им не только ничего не дают, но еще и отнимают».

Эксперт считает, что доказательством провала в экономике из-за новогодних праздников служат результаты работы промышленного сектора: в январе объем производства в стране на 10-15% меньше, чем в декабре. Несмотря на то, что ряд отраслей продолжают работать в праздники, их результат работы не перекрывает потери.

Когда закончатся новогодние каникулы?

Еще по теме
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
Стоимость биткоина впервые превысила 40 тысяч долларов
Маск стал самым богатым человеком на Земле
смотреть все
Экономика #Деньги #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года
•
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Подробности
•
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
•
Январские выходные: когда выходим на работу
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Норильска объявил траур по погибшим от схода лавины
Сибирь 09.01.2021 18:53
Житель Омска выиграл в лотерею более 58 млн рублей
Сибирь 09.01.2021 18:44
Авто разорвало на куски на кемеровской трассе
Сибирь 09.01.2021 18:21
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
Сибирь 09.01.2021 14:44
Самое популярное
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
4277
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3526
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
2823
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Сибири
2556
Обсуждение (5)
КАРТИНА ДНЯ
•
Падение Boeing 737 в Индонезии стало первой крупной катастрофой года
•
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
36
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
18