Глава Норильска объявил траур по погибшим от схода лавины

Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков объявил 10 января днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная», сообщается на сайте администрации города.

Лавина сошла на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске в субботу в 00.30 по местному времени (пятница, 20.30 мск). Под лавиной оказались четыре члена семьи. Родители и полуторогодовалый сын найденные мертвыми, спасти удалось только 14 летнего подростка.

В день траура будут приспущены флаги Норильска. Администрации города поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

«Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.