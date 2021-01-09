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Авто разорвало на куски на кемеровской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Lada Priora разорвало после столкновения с «ГАЗелью» на трассе в Кемеровской области, один человек погиб, сообщило ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 14.00 (10.00 мск) в Крапивинском районе, на 294-м километре автомобильной дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. Водитель Lada Priora пошел на обгон рейсового автобуса НеФАЗ и влетел в «ГАЗель».

От удара кузов Priora разрушился, одна часть отлетела под автобус. «ГАЗель» тоже врезалась в автобус и опрокинулась.

В аварии погиб пассажир легкового автомобиля. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажир Priora, а также водитель и пассажир «ГАЗели». В автобусе в момент аварии находился 41 человек, никто из них не пострадал.


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skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

kygear

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