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Будущее Дзюбы увидели в политике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Форвард и капитан национальной команды Артем Дзюба в будущем может стать политическим деятелем, высказался менеджер сборной России по футболу Евгений Савин.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Артем Дзюба. После чемпионата мира — 2018 у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы стать, и политиком. Перед матчем находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», — сказал Савин на Youtube-канале сборной России.

Известные личности по-разному оценили эту мысль. Депутат Госдумы Ирина Роднина не увидела в этом ничего страшного. Актер, один из главных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский высказался, что это глупость, так как у Дзюбы нет качеств для решения политических задач. Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что футболисту надо брать выше и стремиться стать президентом.

32-летний Дзюба — один из самых известных футболистов России. В ноябре 2020 года в Сети появилось интимного характера с ним. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

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Топ комментариев

skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

kygear

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