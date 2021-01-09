Будущее Дзюбы увидели в политике

Форвард и капитан национальной команды Артем Дзюба в будущем может стать политическим деятелем, высказался менеджер сборной России по футболу Евгений Савин.

«Кто из футболистов сборной России мог бы стать политиком? Возможно, Артем Дзюба. После чемпионата мира — 2018 у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы стать, и политиком. Перед матчем находит очень правильные слова — подбадривает, подсказывает. Так что, Дзюбиньо, ждем тебя во власти. Со временем», — сказал Савин на Youtube-канале сборной России.

Известные личности по-разному оценили эту мысль. Депутат Госдумы Ирина Роднина не увидела в этом ничего страшного. Актер, один из главных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский высказался, что это глупость, так как у Дзюбы нет качеств для решения политических задач. Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что футболисту надо брать выше и стремиться стать президентом.

32-летний Дзюба — один из самых известных футболистов России. В ноябре 2020 года в Сети появилось интимного характера с ним. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.