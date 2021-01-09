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Главный тренер хоккейной молодежки сохранит пост, несмотря на провал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Главный тренер молодежной команды России по хоккею Игорь Ларионов сохранит пост, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Молодежная сборная России уступила финнам в матче за третье место со счетом 1:4 на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. В полуфинале команда разгромно проиграла канадцам со счетом 0:5.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022», — сказал Ларионов.

Ларионов возглавил молодежку летом 2020 года. Он бывший хоккеист, олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира, а также обладатель Кубка Стэнли.

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