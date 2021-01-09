Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Величина прожиточного минимума на 2021 год установлена в размере 11 653 рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей.