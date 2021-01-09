НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Установлен прожиточный минимум на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
376 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Величина прожиточного минимума на 2021 год установлена в размере 11 653 рублей, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей.

Еще по теме
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
Стоимость биткоина впервые превысила 40 тысяч долларов
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
•
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Подробности
•
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
•
Январские выходные: когда выходим на работу
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
Сибирь 09.01.2021 14:44
СК проверит законность использования домов в месте схода лавины
Сибирь 09.01.2021 13:26
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Сибирь 09.01.2021 12:44
Водитель Range Rover задавил пешехода в Новосибирске и сбежал
Сибирь 09.01.2021 12:29
Самое популярное
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
3949
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3488
Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса
3445
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
2592
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
•
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
18
Власти США обсудили возможность отстранения Трампа
16