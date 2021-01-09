Заработал штраф за проезд зайцем по платным автодорогам

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам начали действовать в России с 9 января 2021 года, для легкового авто он составит 1,5 тысячи рублей.

Согласно поправкам в КоАП, для легковых автомобилей штраф составит 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч рублей. Штраф отменяется, если автовладелец в течение 20 дней закрыл долг перед оператором.

Новое наказание нужно для системы free-flow (безбарьерный проезд), применяемой на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области: деньги списываются со счета автовладельца прямо на ходу. Если у гражданина нет бесконтактного транспондера или средств на нем, то копится долг. Без поправок в КоАП госкомпания «Автодор» могла взыскать долги за проезд с автовладельцев только через суд.

В России запущены четыре платные трассы: М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева», ЦКАД. Платные дороги действуют в 14 субъектах Федерации: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.