НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Заработал штраф за проезд зайцем по платным автодорогам

Источник:
Sibnet.ru
451 1
Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам начали действовать в России с 9 января 2021 года, для легкового авто он составит 1,5 тысячи рублей.

Согласно поправкам в КоАП, для легковых автомобилей штраф составит 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов — 5 тысяч рублей. Штраф отменяется, если автовладелец в течение 20 дней закрыл долг перед оператором.

Новое наказание нужно для системы free-flow (безбарьерный проезд), применяемой на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области: деньги списываются со счета автовладельца прямо на ходу. Если у гражданина нет бесконтактного транспондера или средств на нем, то копится долг. Без поправок в КоАП госкомпания «Автодор» могла взыскать долги за проезд с автовладельцев только через суд.

В России запущены четыре платные трассы: М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-11 «Нева», ЦКАД. Платные дороги действуют в 14 субъектах Федерации: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Еще по теме
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
Злостных нарушителей ПДД объединят в базу
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
ГИБДД пригрозила водителям с рамками-обманками
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
•
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Подробности
•
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
•
Январские выходные: когда выходим на работу
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
Сибирь 09.01.2021 14:44
СК проверит законность использования домов в месте схода лавины
Сибирь 09.01.2021 13:26
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Сибирь 09.01.2021 12:44
Водитель Range Rover задавил пешехода в Новосибирске и сбежал
Сибирь 09.01.2021 12:29
Самое популярное
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
3949
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3488
Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса
3445
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
2592
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
•
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
•
Новый дорожный знак появится на российских дорогах
•
Нашли тело последнего пропавшего под лавиной в Норильске
Подробности
•
Роковой отдых: лавина унесла три жизни
•
Январские выходные: когда выходим на работу
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
18
Власти США обсудили возможность отстранения Трампа
16