СК проверит законность использования домов в месте схода лавины

Следователи проверят законность размещения и использования туристических домиков на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная», сообщила Sibnet.ru представитель СУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

В субботу в 00.30 сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК. Живым нашли 14-летнего подростка, его доставили в больницу.

Затем обнаружили тело 38-летней женщины, полуторогодовалого ребенка и 45-летнего мужчины. По предварительным данным, это члены семьи, отдыхавшей в домике. По словам Шаманской, опознание еще не проводили.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Запрашивается вся информация, допрашиваются свидетели и очевидцы, будет дана правовая оценка правомерность размещения данных строений в районе этой горы и законность их использования», — отметила собеседница. Она добавила, что устанавливается принадлежность строения.

Горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» существует с 60-х годов. На курорте оборудованы семь спусков разной степени сложности. В ноябре в аккаунте комплекса в соцсетях, сообщалось, что там сменилась команда.