Ким Чен Ын включил Россию в число друзей

КНДР будет развивать отношения с Россией и Китаем ради противостояния общим угрозам, а главным врагом страны остается США, заявил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

«КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией», — цитирует Центральное телеграфное агентство доклад Ким Чен Ына на VIII съезде Трудовой партии Кореи.

Лидер КНДР также заявил о необходимости сохранять «братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз».

По словам Ким Чен Ына, Вашингтон — главный враг Пхеньяна. Лидер страны также отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию.

Он подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если враждебные силы нападут на нее первыми. Кроме того, республика продолжает программу разработки гиперзвукового оружия и атомной подводной лодки.