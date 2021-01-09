Тело младенца нашли под лавиной в Норильске

Спасатели извлекли тело полуторогодовалого ребенка после схода лавины на горнолыжном комплексе в Норильске, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В субботу в 00.30 сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК. Живым нашли 14-летнего подростка, его доставили в больницу. Затем обнаружили тело 38-летней женщины.

Спасатели нашли тело полуторогодовалого ребенка, подтвердило региональное управление СК РФ. Теперь сотрудники МЧС и волонтеры ищут 45-летнего мужчину.

По данным волонтера Максима Инихова, в заваленном лавиной домике отдыхали директор канатной дороги Влад Попов вместе с семьей.