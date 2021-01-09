МЧС показало видео спасения человека после схода лавины

Спасатели опубликовали видео спасения подростка, который находился под завалами после схода лавины на горнолыжном комплексе в Норильске.

В субботу в 00.30 сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК. Найдено также тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

«На месте схода лавины на севере Красноярского края нашли человека. Он жив, сейчас с ним работают врачи», — сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. До этого СУ СКРФ по региону сообщало, что найден живым 14-летний подросток с тяжелыми травмами.