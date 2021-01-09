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Младенца и мужчину ищут после схода лавины в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Красноярскому краю

Лавина сошла ночью на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная», спасатели нашли тело женщины и подростка с травмами, но до сих пор неизвестно, где находятся годовалый ребенок и мужчина, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

В субботу в 00.30 по местному времени сошла лавина на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах Норильска Красноярского края. Она засыпала четыре домика, где находились люди, по данным СК.

По данным следствия, спасатели нашли тело 38-летней женщины. А также подростка с тяжелыми травмами. Но как уточнил ГУ МЧС по Красноярскому краю, из-под лавины достали хрупкую женщину.  Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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CaRdan

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Alaxel

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