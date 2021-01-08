Зодиак души: кто найдет новый смысл жизни

Предсказательная астрология не может детально описать будущие события — ни для страны, ни для отдельного человека. Но может точно указать периоды, когда двери будут открыты, а дороги освещены. Указать — кому и где искать новые источники вдохновения и силы.

Часто планеты, создавая препятствия и напряженные ситуации, будто подсказывают — в чем не прав человек, чего не хватает для легкого прохождения пути, для успеха. Как правило, звездные рецепты — это переоценка ценностей и нахождение новых смыслов и мотиваций. В 2021 году небо подтолкнет к таким переосмыслениям четыре знака Зодиака.

Овны, кто счастлив рядом с вами?

Неутомимым и уверенно шагающим по жизни Овнам стоит обратить внимание ла сферу личных отношений. Это знак привык воспринимать любовь как возможность получить удовольствие, удобства и другие блага и идти дальше. Для большинства Овнов вторая половинка не является смыслом жизни, а порой и вообще не входит в категорию самого важного. А добропорядочность и постоянство Овнов обеспечиваются чувством долга.

В 2021 году настало время пересмотреть конфигурацию текущих отношений и попробовать отнестись иначе к новым встречам. Овнам предстоит научиться говорить со Вселенной через близкого человека, научиться слышать и чувствовать своего любимого. Иными словами, если прежде Овны предпочитали от любви брать, теперь нужно отдавать.

Смысл жизни может открыться именно в близком человеке. Если это произойдет, Овны наконец придут в гармонию с самими собой, захотят сделать привал и почувствуют истинное счастье от жизни.

Раки, для чего вы стараетесь?

Для Раков, которые нередко считают себя несправедливо обделенными, пришло время почувствовать себя крутыми профи, от которых зависит многое. И это не вопрос самоудовлетворения, а вопрос настоящего личностного развития внутри профессии и заслуженного карьерного роста.

Звезды дадут не один шанс проявить себя, раскрыть потенциал и вознаградят успехом тех Раков, которые научатся руководствоваться интересами дела. Вдохновляющий смысл жизни найдут те Раки, которые по собственной воле станут меняться и развиваться личностно и профессионально.

Этому знаку предстоит научиться управлять своими эмоциями, но одновременно соединять интуицию с разумом и прагматизмом. А еще в этом году очень важно доводить до конца любое начатое дело. Тут на помощь придут советы, изложенные выше — не нужно делать выбор эмоционально, а выбирать умом, четко просчитывая перспективы. И в первую очередь думать о результате в масштабах всего дела, а не личном успехе ради похвал и поощрений.

Стрельцы, где ваша команда?

Стрельцы — люди идейные, полные вдохновения, настоящие двигатели прогресса. Но часто довольно поверхностные и избегающие ответственности. А еще Стрельцы во многом везунчики и судьба легко позволяет им пользоваться чужими трудами, быстро забывая про тех, кому обязаны успехом.

Стрельцы одновременно и одиночки, и не могут без других. Как в личном плане, так и в рабочем. При этом они не всегда умеют быть благодарными, ценить команду, и в случае неудачи быстро перепрыгивают в другой поезд.

#Оракул Год неожиданностей наступил для Стрельцов

Наступивший год даст этому знаку шанс перейти но совершенно новый виток в профессиональной сфере и достичь высоких финансовых результатов. Но для этого потребуется научиться рассматривать людей, считаться с ними, отдавать им должное.

У Стрельцов родятся весьма перспективные идеи, однако реализовать их можно будет только в партнерстве и при поддержке других. Пришло время отказаться от самолюбования и научиться работать в связке, уважать, доверять и разделять, вкладывая самого себя на все сто. Обретя эту способность Стрельцы станут по-настоящему счастливы и рабочая сфера, став новым смыслом, будет радовать и удивлять счастливыми неожиданностями и возможностями.

Рыбы, помните про семью?

Часто щедрые на эмоции Рыбы на самом деле могут совсем не замечать своих родных и близких, пренебрегать их интересами и просто пользоваться их заботой как должным. Наступивший 2021 год обещает в полной мере продемонстрировать ошибочность такой позиции. У Рыб возможно немало трудных ситуаций — в делах, финансах, со здоровьем, в которых они рискуют оказаться в одиночестве.

Семья — это единственное, на что смогут опереться Рыбы на пути преодоления невзгод в 2021 году. Но при условии, что она есть. Что родственники не брошены, не забыты и не обижены.

Тепло, которое способны дарить родные люди, ощущение кровных связей и понимание постулата «Мой дом — моя крепость» — новый смысл для Рыб, который заставит осознать 2021 год. Рыбам предстоит научиться заботиться о своих родных и получать от этого удовлетворение. Помогать, дарить. Не завидовать, а радоваться успехам близких. И жизнь заиграет новыми красками, ощущение поддержки и крепкого тыла обеспечит эмоциональное равновесие и подвигнет к новым свершениям.