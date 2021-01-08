Озоновая дыра над Антарктикой исчезла

Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря, сообщила в официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

«Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно», — приводит ТАСС слова Нюллис.

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, отмечает в своем информационном бюллетене, что в 2020 году озоновая дыра над Антарктикой «быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 миллиона квадратных километров».

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Она была «самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад». Это было обусловлено «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере».

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения.