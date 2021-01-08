НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Озоновая дыра над Антарктикой исчезла

Источник:
ТАСС
253 0
Фото: NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Озоновая дыра над Антарктикой, достигшая осенью 2020 года самых больших за последние годы размеров, закрылась в конце декабря, сообщила в официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

«Эта озоновая дыра над Антарктикой была одной из самых больших и глубоких, и, безусловно, самой долгоживущей из известных. Она закрылась в конце декабря, что произошло значительно позже, чем обычно», — приводит ТАСС слова Нюллис.

ВМО, являющаяся специализированным учреждением ООН, отмечает в своем информационном бюллетене, что в 2020 году озоновая дыра над Антарктикой «быстро росла с середины августа и достигла 20 сентября пиковых значений в 24,8 миллиона квадратных километров».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМетеоролог о глобальном потеплении

Она была «самой продолжительной, одной из самых обширных и глубоких с момента начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад». Это было обусловлено «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере».

Озоновый слой, расположенный в стратосфере на расстоянии от 10 до 40 км над поверхностью Земли, представляет собой газовую оболочку, которая защищает планету от вредного воздействия исходящего от Солнца ультрафиолетового излучения.

Еще по теме
Коронавирус распространялся по Уханю после апреля 2020 года
Диагностировать COVID и другие вирусы будут по выдоху
Ученые телепортировали частицы на 44 километра
Отходы из пластиковых бутылок превратили в сорбент
смотреть все
Технологии #Наука #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Подробности
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках
Сибирь 08.01.2021 18:08
Дайверы Алтайского заповедника отметили Новый год под водой
Сибирь 08.01.2021 17:17
Академик РАН из Томска умер из-за коронавируса
Сибирь 08.01.2021 13:39
Новогодние Иркутск и Красноярск сфотографировали из космоса
Сибирь 08.01.2021 12:57
Самое популярное
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3359
Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса
3264
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
3161
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
3032
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Подробности
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
31
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
19
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
17
Власти США обсудили возможность отстранения Трампа
16