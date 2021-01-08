Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

Федеральная налоговой службы обратила внимание, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним, говорится в сообщении ведомства.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в сообщении.

Если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.

Налог на доходы граждан с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности превышает миллион рублей, начал действовать с 1 января. Ставка составляет 13%

Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году. По оценкам Минфина, это принесет бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году — 102,9 миллиарда.