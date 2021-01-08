НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам

Источник:
Sibnet.ru
338 1

Федеральная налоговой службы обратила внимание, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а лишь проценты по ним, говорится в сообщении ведомства.

«Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены», — говорится в сообщении.

Если проценты зачисляются в счет пополнения того же вклада, то доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором состоялось зачисление этих процентов.

Налог на доходы граждан с процентов по банковским вкладам, размер которых в совокупности превышает миллион рублей, начал действовать с 1 января. Ставка составляет 13%

Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году. По оценкам Минфина, это принесет бюджету порядка 100 миллиардов рублей, а в 2023 году — 102,9 миллиарда.

Еще по теме
Стоимость биткоина впервые превысила 40 тысяч долларов
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
Россияне утратили экономический оптимизм
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Подробности
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Барнаульцев бесплатно научат кататься на коньках
Сибирь 08.01.2021 18:08
Дайверы Алтайского заповедника отметили Новый год под водой
Сибирь 08.01.2021 17:17
Академик РАН из Томска умер из-за коронавируса
Сибирь 08.01.2021 13:39
Новогодние Иркутск и Красноярск сфотографировали из космоса
Сибирь 08.01.2021 12:57
Самое популярное
Зодиак перемен: год неожиданностей наступил для Стрельцов
3359
Ученые нашли связь между долголетием мужчин и временем секса
3264
Синоптик рассказал об «антициклонище» в Сибири
3161
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
3032
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минфин разъяснил порядок уплаты налога по вкладам
•
РПЦ призвала прививаться от коронавируса
•
Трамп обсудил с советниками возможность помиловать самого себя
•
Маск стал самым богатым человеком на Земле
Подробности
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
•
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alhazred

Демократия и свобода слова во всей красе)))

лачинов

Нормально так. Это в Белоруссии "мирные граждане", "злобный режим" и его "прислужники", а это образец...

Alaxel

И где, она, свобода? Мечта не сбывшаяся... Символ Америки похоже, придется демонтировать... Мистер, great_america,...

skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии