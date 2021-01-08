Советский автомобиль выставили на продажу за 26 миллионов рублей

Советский лимузин «ЗИС-110» 1950 года выпуска выставили на продажу на портале auto.ru за 26 миллионов рублей.

Находящийся в Твери автораритет — в отличном состоянии, приводит РИА Новости слова владельца лимузина. Продавец утверждает, что несколько лет назад машина прошла полную реставрацию в Москве, сейчас она стоит на учете в ГИБДД. Заявленный пробег автомобиля — 30 000 километров.

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«ЗИС-110» — первый советский послевоенный автомобиль, выпускавшийся с 1945 по 1958 год, относился к машинам высшего, представительского класса.

Лимузин оснащен шестилитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.