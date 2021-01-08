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РПЦ призвала прививаться от коронавируса

Источник:
«Россия 24»
157 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вакцинация станет самым действенным средством в борьбе с коронавирусом, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Я считаю, что чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит рекомендовал «всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса». По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.

Также он призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку «обмен вакцинами — это веление времени», отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям.

«Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей», — заключил Иларион.

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Alaxel

И где, она, свобода? Мечта не сбывшаяся... Символ Америки похоже, придется демонтировать... Мистер, great_america,...

Alhazred

Демократия и свобода слова во всей красе)))

лачинов

Нормально так. Это в Белоруссии "мирные граждане", "злобный режим" и его "прислужники", а это образец...

skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

Е. Рудаков

Вашингтон даже негров у себя в стране остановить не в состоянии