РПЦ призвала прививаться от коронавируса

Вакцинация станет самым действенным средством в борьбе с коронавирусом, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Я считаю, что чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть», — сказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит рекомендовал «всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса». По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.

Также он призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку «обмен вакцинами — это веление времени», отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям.

«Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей», — заключил Иларион.