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Эксперты из США восхитились российским мотоциклом Ural

Источник:
РИА Новости
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Фото: brewbooks from near Seattle, USA / CC BY-SA 2.0

Эксперты американского портала Cycle World оценили новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода.

В новом Ural были расширены внедорожные возможности. Версия GEO получила регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопную систему GPR.

Мотоцикл оборудован новыми багажными стойками сзади и спереди коляски, защитными дугами, дополнительным освещением, креплением для GPS и двойным USB-слотом для зарядки, приводит РИА Новости материал Cycle World.

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Эксперты отметили необычайная практичность способного передвигаться по бездорожью российского мотоцикла, в котором «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов».

В материале указывается, что модель выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.

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Alaxel

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skalka136

а с чего он решил, что американский флот доминирующий в мире ?

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