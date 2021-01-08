Эксперты из США восхитились российским мотоциклом Ural

Эксперты американского портала Cycle World оценили новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода.

В новом Ural были расширены внедорожные возможности. Версия GEO получила регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопную систему GPR.

Мотоцикл оборудован новыми багажными стойками сзади и спереди коляски, защитными дугами, дополнительным освещением, креплением для GPS и двойным USB-слотом для зарядки, приводит РИА Новости материал Cycle World.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Запорожец»: как устроен автомобиль

Эксперты отметили необычайная практичность способного передвигаться по бездорожью российского мотоцикла, в котором «есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов».

В материале указывается, что модель выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.