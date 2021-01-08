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Украина из-за коронавируса ввела жесткий локдаун

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Украинские власти ввели в стране до 24 января усиленные карантинные ограничения, чтобы сократить количество заболевших COVID-19 наполовину.

«Я обращаюсь к вам, украинцы, чтобы с 8 по 24 января были выполнены все те правила, которые установлены в стране. Мы рассчитываем на эффект не менее чем 40-50% снижения числа инфицированных за этот период», — приводит РИА Новости заявление министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

С 8 по 24 января на Украине будут закрыты школы и вузы, но детские сады продолжат работать. Запрещаются любые массовые мероприятия, закрываются рынки, учреждения культуры и развлекательные заведения.

Торгово-развлекательные центры смогут принимать посетителей, только если те хотят купить товары первой необходимости: продукты, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, барам и ресторанам разрешено работать только в режиме «навынос».

Остаются открытыми банки, почта, станции техобслуживания, ветеринарные клиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи. Будет работать общественный транспорт, международное сообщение также решили не прерывать.

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Киев за решение ввести жесткий локдаун, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев, их доступ к медицине и образованию.

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